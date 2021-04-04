العاهل المغربي يعبر عن تضامنه ودعمه لملك الأردن

المصدر: الرباط - رويترز

قال القصر الملكي في المغرب اليوم الأحد إن الملك محمد السادس أجرى اتصالا هاتفيا بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الأحد ليعبر عن تضامنه مع الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات الأردنية.

وجاء في بيان الديوان الملكي «جدد جلالة الملك بهذه المناسبة تضامنه التام والطبيعي مع الأردن الشقيق ودعم جلالته الكامل لكل القرارات التي اتخذها جلالة الملك عبد الله الثاني لاستتباب الأمن والاستقرار».

وكان الجيش الأردني قد قال أمس السبت إنه طُلب من الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني وولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين التوقف عن تحركات ونشاطات تُوظف لاستهداف «أمن الأردن واستقراره».

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