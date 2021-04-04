ليبيا تبدأ تسلم لقاح «كوفيد-19».. ورئيس الوزراء يقول «أول الغيث»

المصدر: طرابلس - رويترز

قالت وزارة الصحة الليبية إن أكثر من مئة ألف جرعة من لقاح (سبوتنيك في) الروسي المضاد لمرض «كوفيد-19» وصلت إلى مطار معيتيقة في طرابلس اليوم الأحد وهي أول شحنة تصل البلاد.

ويسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض نحو ألف إصابة جديدة يوميا بالمرض مما يشكل ضغطا على القطاع الصحي الذي دمرته سنوات من الصراع.

وقال رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة على تويتر «أول الغيث قطرة... بحمد الله تمكنا من توريد أول دفعة من لقاح كورونا».

وأضاف دون أن يورد مزيدا من التفاصيل عن عدد الجرعات المتوقع وصولها «على أن تصل باقي الشحنات تواليا».

وعرض منشور على حساب لوزارة الصحة على موقع للتواصل الاجتماعي لقطات لإنزال صندوق من طائرة شحن ويقول المنشور إنه سينقل إلى مخازن الوزارة قبل توزيعه.

وفي فبراير الماضي أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض حملة تسجيل إلكترونية لتلقي اللقاح تشمل كل من تزيد أعمارهم عن 18 عاما ولم تصدر أي تفاصيل عن عدد من سجلوا أسماءهم. ويبلغ عدد سكان ليبيا نحو 6.5 مليون نسمة.

وسجلت ليبيا نحو 200 ألف إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة و2684 وفاة وفقا لأحدث بيانات أوردها المركز.

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