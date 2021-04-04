قرقاش: استقرار الأردن الشقيق محل إجماع عربي ودولي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليم

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن استقرار الأردن الشقيق محل إجماع عربي ودولي.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "إن سياسة الأردن العاقلة وبناءه للجسور في منطقة مضطربة لم تكن بالخيار السهل، ولكنها كانت وتبقى التوجه الضروري".

وأضاف أن "تاريخ الأسرة الهاشمية في عبور الأزمات والحفاظ على الدولة في أحلك الظروف ملهمٌ، فلنلتفّ اليوم وكل يوم حول الأردن وقيادته وشعبه".

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