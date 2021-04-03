السيسى: بكل الفخر أتطلع لاستقبال ملوك وملكات مصر

المصدر: القاهرة - د ب أ

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إنه بكل الفخر والاعتزاز يتطلع لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، حسبما أفادت الهيئة الوطنية للإعلام.

وكتب السيسي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «بكل الفخر والاعتزاز أتطلع لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.

وتابع السيسي قائلا:« إن هذا المشهد المهيب لدليل جديد على عظمة هذا الشعب الحارس على هذه الحضارة الفريدة الممتدة في أعماق التاريخ».

ومضى السيسي قائلا:« إنني أدعو كل المصريات والمصريين والعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الفريد، مستلهمين روح الأجداد العظام، الذين صانوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية، لنكمل طريقنا الذي بدأناه... طريق البناء والإنسانية».

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