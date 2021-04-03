جونسون تبدأ اختبار لقاح كورونا على الأطفال فى دولتين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بدأت شركة جونسون آند جونسون، اختبار لقاح كورونا على الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا، وفقا لتقرير "dailymail"

وبحسب التقرير سيختبر توسيع التجربة أولاً حقنة لقاح جونسون، في المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا، وإذا ظهر أن اللقاح آمن ويؤدي إلى استجابة مناعية في هذه الفئة العمرية، فسيتم "الانتقال" إلى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا.

وخلال وقت سابق أطلقت شركتا Moderna و Pfizer ، اللقاحين الآخرين المرخصين لـ Covid في الولايات المتحدة - تجاربهما على المراهقين.

وسيبدأ تسجيل الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا في الولايات المتحدة وكندا وهولندا، بعد ذلك، وسيتم توسيع التجربة لتشمل المراهقين في البرازيل والأرجنتين.

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