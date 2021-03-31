السيسي ينعى الجنزوري: "مصر فقدت رجل دولة من طراز فريد"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نعى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، رئيس الوزراء المصري السابق كمال الجنزوري، الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وقال السيسي في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فقدت مصر اليوم رجل دولة من طراز فريد، هو الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق.. كان الراحل باراً بمصر، وفياً لترابها وأهلها، وصاحب يدٍ بيضاء في شتى مجالات الحياة السياسية والاقتصادية، وكانت له مكانته العلمية، ورؤيته الحكيمة، وقدراته القيادية المتميزة والناجحة".

وتابع السيسي بتغريدة ثانية: "فضلاً عن أخلاقه الرفيعة العالية، وتفانيه وصدقه وإخلاصه في مراحل مصيرية وحاسمة من تاريخ هذا الوطن.. رحم الله الفقيد الغالي، وخالص عزائي لأسرته وأهله، داعياً المولى عزّ وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان".

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