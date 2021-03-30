113 سفينة عبرت قناة السويس بعد استئناف الملاحة

المصدر: القاهرة - وكالات

أفاد التلفزيون المصري اليوم الثلاثاء بأن أكثر من 100 سفينة عبرت قناة السويس في الاتجاهين منذ تعويم السفينة الجانحة التي عطلت الحركة في الممر الملاحي.

وذكر التقرير أن نحو 113 سفينة عبرت القناة بحلول الساعة 0600 بتوقيت غرينتش صباح اليوم، بما يتماشى مع الخطط التي أعلنتها هيئة القناة.

واستؤنفت حركة الملاحة بقناة السويس عصر أمس الاثنين بعد تعويم سفينة الحاويات الضخمة إيفر جيفن التي سدت الممر المائي لقرابة أسبوع، بينما تنتظر أكثر من 400 سفينة عبور الممر الملاحي.

وكانت السفينة إيفر جيفن قد انحرفت وأغلقت القناة بالعرض في قطاع جنوبي منها صباح 23 مارس الجاري مما أدى إلى توقف حركة الشحن في أقصر طريق للشحن البحري بين أوروبا وآسيا.

وذكرت شركة إيفر جرين لاين، التي تستأجر السفينة إيفر جيفن، إنه سيتم فحصها في البحيرة المرة الكبرى التي تقع بين قسمين من القناة، لفحصها للتأكد من صلاحيتها للإبحار.

وقال ربيع: "السفينة جاهزة للإبحار المحدود بعد الفحص المبدئي، ولا حاوية من حاوياتها تضررت، لكن الفحص الثاني سيكون دقيق جدا ولو حدث أي تأثير سيظهر في هذا الفحص".

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