ألمانيا: تحرير السفينة الجانحة في قناة السويس "نبأ سار للغاية"

المصدر: برلين - د ب أ

وصفت الرابطة الاتحادية لشركات الصناعة الألمانية نبأ تحرير سفينة "إيفر جيفن" الجانحة في قناة السويس بأنه "نبأ سار للغاية" لسلاسل التوريد العالمية.

كانت هيئة قناة السويس أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين نجاح تعويم السفينة، ونشرت الصفحة الرسمية لهيئة قناة السويس، بثاً مباشراً لتحريك السفينة بالقناة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للرابطة، هولجر لوش: "لولا تحرير السفينة لكانت المشاكل في حركة النقل البحري بين أوروبا وآسيا قد تفاقمت مع كل يوم آخر يمر".

في الوقت نفسه، قال لوش إنه من المتوقع استمرار التأخيرات، وأوضح أنه من المحتمل أن يستغرق فك التزاحم لنحو 400 سفينة حتى مع نجاح فتح القناة ما يتراوح بين ثلاثة إلى ستة أيام، وبمجرد أن يصبح العبور عبر القناة ممكنا مرة أخرى سينتقل التكدس إلى الموانئ.

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