مقتل 3 في اشتباكات مع الجيش بعد مقتل هارب في لبنان

المصدر: بيروت - رويترز

أفادت مصادر أمنية بأن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 11 آخرون بجروح في بعلبك بوادي البقاع اللبناني اليوم السبت في اشتباكات مع الجيش بعد مقتل أحد الهاربين أثناء محاولته عبور نقطة تفتيش.

وقالت المصادر إن هاربا يقود سيارة حاول عبور نقطة تفتيش تابعة للجيش دون توقف ثم أطلق النار من سلاح.

وأضافت أن تبادل إطلاق النار وقع بعد ذلك قُتل على إثره الهارب واندلعت اشتباكات في المنطقة مع أفراد من عشيرته.

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