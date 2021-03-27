وزير النقل المصري: سائق قطار سوهاج القادم من الخلف لم يتوقف رغم تحذيره

المصدر: المصدر: متابعات

قال وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير، إن تصادم قطاري سوهاج حادث أليم وكارثة بكل المقاييس مقدما اعتذاره إلى أهالي المصابين والضحايا.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن النيابة العامة ستظهر سبب حدوث تصادم قطاري سوهاج.

وأشار وزير النقل إلى أن سائق القطار ليس المتسبب في الحادث، موضحا أن القطار القادم من الخلف تم تحذيره بكل وسائل التحذير الميكانيكية والإلكترونية وعبر الهاتف المحول واللاسلكي من أجل التوقف ولكنه لم يجب ولم يتوقف وحدث التصادم مع القطار المتعطل.

وكشف وزير النقل أن سائق القطار القادم من الخلف مخطئ تماما ولم يتوقف رغم تحذيره بكل الوسائل الممكنة.

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