مصر تعدل عدد قتلى حادث تصادم «قطاري سوهاج»

المصدر: القاهرة - رويترز

عدلت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد في بيان اليوم السبت عدد قتلى حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج جنوبي القاهرة إلى 19 من 32.

وارتفع عدد المصابين في الحادث الذي وقع أمس الجمعة إلى 185 من 165.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قول الوزيرة إنه تم الإبلاغ من مكان الحادث عن جثامين بينما كان المبلغ عنهم في غيبوبة تامة نتيجة إصابات في الرأس مصحوبة بنزيف داخلي مما تسبب في بادئ الأمر في الإعلان عن مقتل 32.

وأمر النائب العام المصري حمادة الصاوي بفتح تحقيق في الحادث الذي وقع بالقرب من مدينة طهطا على مسافة 365 كيلومترا تقريبا من العاصمة.

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