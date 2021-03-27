السيسي يوجه بصرف تعويضات لأهالي ضحايا حادث سوهاج ورواتب ثابتة للمصابين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بصرف تعويضات لأهالي ضحايا حادث سوهاج ورواتب ثابتة للمصابين.

وكان الرئيس السيسي توعد المتسببين في الحادث، وقال في تدوينه له على صفحته على مواقع التواصل: تابعت عن كثب الحادث الأليم الذي شاهدناه اليوم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج ، مضيفا إن الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث.

وأضاف قائلا: لقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة.

وتوعد الرئيس السيسي المتسببين في الحادث وقال إن الجزاء الرادع سينال كل من تسبب في هذا الحادث الأليم بإهمال أو بفساد أو بسواه، دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة موجها الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا.

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