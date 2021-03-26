واشنطن: استهداف الحوثي للسعودية استفزاز يهدف لإطالة الأزمة

المصدر: واشنطن - أ ف ب

دانت الولايات المتحدة الجمعة قيام ميليشيات الحوثي في اليمن باستفزازات تعرض جهود السلام للخطر بعدما تسبب مقذوف بحريق في محطّة لتوزيع المنتجات البترولية في جنوب السعودية، مذكرةً بأن هذا الهجوم يأتي بعد أيام من المبادرة التي أطلقتها السعودية لوقف النار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس إنّ «أفعال الحوثيين تعد استفزازا واضحا يهدف لإطالة أمد الأزمة».

وأضافت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن «الاعتداء الحوثي الأخير يأتي ضمن»حلقة استهداف إمدادات الطاقة العالمية وأمن المدنيين».

وأكدت أن الاعتداءات الحوثية تهدد جهود وقف النار وتتزامن مع إجماع دولي للتهدئة في اليمن.

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