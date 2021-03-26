السيسي ينعي ضحايا القطار ويوجّه بأن ينال من تسبب في الحادث «الجزاء الرادع»

المصدر: القاهرة - أ ف ب

نعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي الجمعة ضحايا حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج أسفر عن 32 قتيلا.

وقال «وجّهت رئاسة الوزراء والأجهزة المعنية كافة بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتي بالتطورات والتقارير المتعلقة كافة بالموقف على مدار اللحظة. على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم بإهمال أو بفساد أو بسواه، دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة».

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