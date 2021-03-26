مصر.. تصادم قطارين في سوهاج وأنباء عن سقوط ضحايا

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

قال مصدر في هيئة الإسعاف المصرية إن قطارا اصطدم بآخر من جهة الخلف، في دائرة مركز طهطا في محافظة سوهاج جنوب مصر.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«اليوم السابع» أن التصادم نتج عنه خروج 3 عربات عن القضبان، ووجود عدد من الضحايا.

وذكر موقع «أخبار اليوم» الحكومي أن مدير أمن سوهاج اللواء حسن محمود، تلقى إخطارا بالحادث من مركز شرطة طهطا، بحدوث تصادم شديد بين قطارين بناحية قرية الصوامعة غرب دائرة المركز ووجود متوفين.

وذكر الموقع أن الأجهزة الأمنية انتقلت إلى محل الواقعة وتم الدفع بـ16 سيارة إسعاف.

وأظهرت صور تداولها الإعلام المصري عربات قطار انقلبت عند ترعة مياه.

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