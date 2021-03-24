ملك البحرين يعزي قيادة دولة الإمارات بوفاة حمدان بن راشد

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بعث ملك البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رحمه الله، سائلاً جلالته المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

وبعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ضمنها جلالته صادق تعازيه ومواساته بوفاة أخيه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رحمه الله، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد، برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أعرب جلالته فيها عن خالص تعازيه ومواساته بوفاة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رحمه الله، ضارعاً الى الباري جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

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