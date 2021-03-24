بايدن يدعو إلى تمرير قانونين للحد من حوادث إطلاق النار

المصدر: واشنطن - وام

حث الرئيس الأميركي جو بايدن مجلس الشيوخ على تمرير مشروعي قانون للحد من حوادث إطلاق النار، وذلك غداة مقتل 10 أشخاص في ولاية كولورادو خلال إطلاق نار نفذه رجل مسلح.

وشدد بايدن خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض على ضرورة تمرير مجلس الشيوخ للمشروعين اللذين يتضمنان التدقيق في خلفيات الأشخاص الذين يريدون الحصول على الأسلحة بالإضافة إلى حظر الأسلحة الهجومية.

وكان قد قتل 10 أشخاص بينهم شرطي مساء أول من أمس في إطلاق نار على متجر في مدينة بولدر بولاية كولورادو الأميركية.

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