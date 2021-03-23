إنهاء حالة الطوارئ في طوكيو

المصدر: طوكيو ■ د.ب.أ

أنهت اليابان، أمس، حالة الطوارئ التي كانت مفروضة في طوكيو والمحافظات المحيطة بها بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت وكالة أنباء كيودو، أن اليابان سجلت 1119 حالة إصابة جديدة مؤكدة، بما في ذلك 256 في طوكيو، و20 حالة وفاة بسبب «كوفيد-19»، مقارنة برقم قياسي بلغ 7851 حالة في 8 يناير الماضي.

وجاء في إحصاء لهيئة الإذاعة اليابانية أن البلاد سجلت حتى أمس 457 ألفاً و577 إصابة مؤكدة، و8849 حالة وفاة مرتبطة بـ«كوفيد-19».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news