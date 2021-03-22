الكويت: زيادة إصابات كورونا وتعديل موعد حظر التجول الجزئي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، إن مجلس الوزراء الكويتي قرر تعديل موعد حظر التجول الجزئي في البلاد ليصبح من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 5 صباحاً.

و السماح للمطاعم بالتوصيل من الساعة 6 مساءً حتى 10 مساءً ، وكذلك السماح برياضة المشي من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 8 مساءً اعتباراً من الغد.

من جانبها قالت صحيفة "الجريدة" الكويتية أن وزارة الصحة سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية ارتفاعاً قياسياً جديداً في إجمالي حالات العناية المركزة بـ 246 حالة، هو الأعلى منذ ظهور الجائحة وحتى الآن، وبزيادة 14 حالة عن الـ24 ساعة قبل الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1330 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ترفع إجمالي الحالات إلى 220 ألف و455 حالة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الـ24 ساعة الماضية شهدت شفاء 1439 حالة، ترفع إجمالي حالات الشفاء إلى 204 ألف و978 حالة، لتصل نسبة الشفاء من المرض حتى الآن إلى 92.9%.

وأكدت الوزارة أن إجمالي الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد-19» وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14 ألف و244 حالة.

وذكرت أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 9079 مسحة، ليبلغ مجموع الفحوصات منذ بداية الجائحة وحتى الآن مليون و976 ألف و289 فحصاً مخبرياً، وبذلك تبلغ نسبة الإصابات الجديدة من لعدد المسحات 14.6%.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news