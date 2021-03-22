"الحج" السعودية: لقاح كورونا لا يتيح العمرة لمن تجاوزوا الـ 70 عاماً

المصدر: الرياض - د ب أ

أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم الإثنين أن حصول الشخص الذي تجاوز عمره الـ 70 عاماً على لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد لا يتيح له أداء مناسك العمرة.

وحسمت وزارة الحج والعمرة التساؤلات حول اشتراط تلقي التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" للتمكن من إصدار تصريح لأداء مناسك العمرة أم لا، سواء لمن كانت أعمارهم دون الـ 70 عاماً، أو تجاوزوا الـ 70.

ففيما يختص بالأعمار المصرحة بأداء العمرة من داخل المملكة وإصدار التصريح عبر تطبيق "اعتمرنا"، كشفت وزارة الحج والعمرة أنها بين 18-70 عاما وذلك وفقا لتعليمات وزارة الصحة، مشيرة إلى أنه لا يمكن إصدار التصريح لمن هم دون الـ 18 ولمن تجاوزوا الـ 70، كما أنه لا يمكن إضافة الأطفال كمرافقين، في حين يسمح بإضافة الأم كمرافق للمستفيد، وفقا لما نشرته صحيفة "عكاظ أونلاين".

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