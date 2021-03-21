بايدن: انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول «مخيب للآمال بشدة»

المصدر: واشنطن - رويترز

وصف الرئيس الأميركي جو بايدن انسحاب تركيا من اتفاقية دولية تهدف إلى حماية النساء من العنف بأنه أمر «مخيب للآمال بشدة»، قائلا اليوم الأحد إنها خطوة إلى الوراء في الجهود المبذولة لإنهاء العنف ضد المرأة.

وأضاف بايدن في بيان «على الدول أن تعمل على تعزيز وتجديد التزاماتها بإنهاء العنف ضد المرأة، وليس رفض الاتفاقات الدولية الهادفة لحماية المرأة ومحاسبة المنتهكين... هذه خطوة محبطة إلى الوراء بالنسبة للحركة الدولية لإنهاء العنف ضد المرأة على مستوى العالم».

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