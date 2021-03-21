مصر.. 5 قرارات للسيسي لصالح النساء في عيد الأم

المصدر: القاهرة - متابعات الإمارات اليوم

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، عدد من القرارات لصالح النساء خلال احتفالية عيد الأم 2021.

ودعا الرئيس المصري، مجلس النواب إلى سرعة إصدار مشروع قانون زواج الأطفال، ينص صراحة على نص قانوني لسن الزواج، وذلك خلال احتفالية عيد الأم الذي يصادف 21 مارس.

ووجه الرئيس المصري بضرورة توفير أقصى درجات الأمان للنساء في وسائل المواصلات العامة، كما وجه البنك المركزي بوضع سياسات تمنع التمييز ضد المرأة في الوصول إلى برامج القروض والتمويل.

وأكد السيسي خلال احتفالية عيد الأم على ضرورة تكليف جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية في البلاد.

وطلب الرئيس المصري من الوزارات المعنية دراسة وسائل الحد من ظاهرة النساء الغارمات، وكذلك تكليف وزارة التخطيط بمتابعة وضع المرأة في مراكز صنع القرار.

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