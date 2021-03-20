ترامب الابن يسخر من بايدن بعد سقوطه على سلم الطائرة الرئاسية

المصدر: المصدر - متابعات الإمارات اليوم

شكك دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في أن الرئيس الأميركي جو بايدن تعثر ثلاث مرات على سلم الطائرة الرئاسية بسبب الرياح القوية كما جاء في تصريح البيت الأبيض.

وأرفق ترامب الابن على منصة «تويتر» لقطة شاشة توضح أن سرعة الرياح كانت حوالي 6 أمتار في الثانية.

وبحسب خدمة الأرصاد الجوية الأميركية، فإن مثل هذه الرياح «تثير الغبار والورق» و«تهز الأغصان الصغيرة».

وسخر نجل ترامب في تعليقه من أن الرئيس «في حالة ارتياح حاليا».

وسخر ترامب الابن، من تعثر بايدن أثناء صعوده درج الطائرة عدة مرات، ناشراً مقطع فيديو ساخراً يُظهر أن بايدن سقط بسبب ضربات والده.

ويظهر في الفيديو الرئيس السابق ترامب وهو يمارس لعبته المفضلة الغولف، وبعد أن يضرب الكرة فإنها تصيب رأس بايدن على درج الطائرة، ما أدى إلى سقوطه، وأعاد الفيديو نفس اللقطة الساخرة ثلاث مرات، وهو عدد مرات تعثر بايدن التي صورتها عدسات الكاميرات.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو الساخرة من الرئيس الأميركي، حتى أن بعض المغردين اتهموا ساخرين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بأنه قد وضع قشرة موزة على درج الطائرة كي يسقط بايدن.

وتعثر بايدن البالغ من العمر 78 عاما مرتين قبل أن يسقط للمرة الثالثة أثناء صعوده درج سلم الطائرة الرابضة في قاعدة أندروز المشتركة، بحسب صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية.

وبعد أن وقف على رجليه عقب سقطته، بدا أن بايدن أخذ دقيقة لإزالة الغبار عن ركبته قبل أن يشق طريقه أخيرا إلى الطائرة الرئاسية، ثم أدى التحية قبل الدخول في المقصورة للإقلاع إلى جورجيا.

وعزا البيت الأبيض في وقت سابق الحادث إلى الرياح القوية. وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن الجو كان «عاصفا جدا» وإنها هي نفسها «كادت أن تسقط». وأكدت أن بايدن «يشعر بالارتياح حاليا».

يشار إلى أن جو بايدن عانى من كسر في قدمه اليمنى أثناء اللعب مع كلبه، في نوفمبر الماضي، مما تطلب منه ارتداء حذاء طبي لتقويم العظام أسابيع عدة.

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