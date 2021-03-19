بايدن يتعثر 3 مرات ويسقط خلال صعوده إلى الطائرة الرئاسية

المصدر: واشنطن - أ ف ب

تعثر الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة 3 مرات وجثا على ركبتيه أثناء صعوده إلى الطائرة الرئاسية للتوجه إلى أتلانتا.

وكان بايدن، البالغ 78 عاما والذي يعتبر الرئيس الأميركي الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة، يهم بالصعود على متن الرحلة رقم واحد في قاعدة أندريوس الجوية المشتركة للسفر إلى مدينة أتلانتا من أجل عقد اجتماع مع زعماء الجاليات الآسيوية المحلية بعد حادث إطلاق نار في ثلاث صالات تدليك.

وخلال صعوده درج الطائرة تعثر الرئيس الأميركي في منتصف السلم المؤدي إلى باب الطائرة الرئاسية لكنه تمكن من الإمساك بحافة حماية السلم وواصل السير، لكن توازنه اختل مرة ثانية ثم ثالثة حتى سقط على ركبتيه.

وإثر ذلك نهض بايدن بشكل سريع وصعد الدرج قبل أن يلقي التحية ويدخل إلى الطائرة.

وبعد ذلك أقلعت طائرة "اير فورس وان" من قاعدة أندروز العسكرية في ضاحية واشنطن.

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