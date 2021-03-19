المعارضة التنزانية تطالب بسرعة تنصيب سامية حسن للرئاسة

المصدر: دار السلام - رويترز

انهالت رسائل التعازي في أعقاب وفاة الرئيس التنزاني، جون ماجوفولي، في الوقت الذي دعا زعيم معارض لأداء نائب الرئيس اليمين الدستورية، لتحاشي حدوث فراغ بعد أسبوعين من الغموض الذي اكتنف حالته الصحية.

وكانت نائب الرئيس، سامية حسن، أعلنت في خطاب للشعب أول من أمس، وفاة ماجوفولي عن 61 عاماً، جراء مرض في القلب لازمه منذ 10 سنوات، وقالت إنه يجري الإعداد لدفنه لكنها لم تُشِر إلى موعد أداء اليمين.

وقال زعيم المعارضة زيتو كابوي، أمس: «لابد أن تؤدي نائب الرئيس اليمين على الفور».

وبمقتضى الدستور يجب أن تتولى نائب الرئيس، البالغة من العمر 61 عاماً، الرئاسة في الفترة المتبقية من ولايته التي تبلغ خمس سنوات، والتي بدأت العام الماضي بعد فوزه بولاية ثانية، وستصبح بذلك أول سيدة تتولى الرئاسة في تنزانيا.

- بمقتضى الدستور تتولى نائبة الرئيس الرئاسة.

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