السيسي يأمر بزيادة رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومعاشات التقاعد

المصدر: القاهرة - رويترز

قال بيان من رئاسة الجمهورية إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن اليوم الاثنين أن رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومعاشات التقاعد ستزيد بما إجماليه 68 مليار جنيه مصري (4.34 مليار دولار).

ووفقا للبيان فإن هذا التغيير سيرفع معاشات التقاعد بحوالي 13 في المئة بتكلفة 31 مليار جنيه، وسيرفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 2400 جنيه (153 دولارا) بتكلفة إجمالية 37 مليار جنيه.

ومن بين إجراءات أخرى تم الإعلان عنها في مراجعة لمسودة ميزانية العام المالي 2021-2022، حوافر مالية قيمتها حوالي 1.5 مليار جنيه لموظفي الجهاز الإداري للدولة الذين ينتقلون إلى عاصمة جديدة يجري بناؤها شرقي القاهرة.

وفي عام 2019، رفع السيسي الحد الأدنى للأجر إلى 2000 جنيه شهريا من 1200 جنيه.

(الدولار= 15.66 جنيه مصري)

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