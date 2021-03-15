روسيا تكشف عن عدد قتلاها في سورية منذ 2015

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

منذ 30 سبتمبر 2015، عندما بدأت روسيا في إجراء عملية عسكرية في سورية، لقي 112 جنديًا روسيًا مصرعهم هناك.

هذا ما كشف عنه، اليوم الاثنين، النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما أندريه كراسوف في مائدة مستديرة حول الطب العسكري، وفق ما أفادت وكالة إنترفاكس الروسية.

تم الاتفاق على نشر مجموعة جوية تابعة للقوات المسلحة الروسية على الأراضي السورية في 26 أغسطس بناء على طلب الحكومة السورية.

وتمتلك روسيا قاعدة جوية في سورية في مطار حميميم وقاعدة بحرية في طرطوس. ويدعم طيران القوات الجوية الروسية العمليات البرية للجيش السوري.

ولم تكشف قيادة القوات المسلحة للاتحاد الروسي عن بيانات كاملة عن القوات المشاركة في سير الأعمال العسكرية في سورية. لكن أفادت الأنباء أن قوات العمليات الخاصة التابعة لوزارة الدفاع الروسية ووحدات مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة والشرطة العسكرية ومشاة البحرية تعمل أيضًا في سورية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news