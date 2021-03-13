خادم الحرمين الشريفين يُصدر عدداً من الأوامر الملكية

المصدر: الرياض - وام

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس، أوامر ملكية شملت إعفاء عدد من الوزراء والمسؤولين وتعيين آخرين، حيث تم إعفاء الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وزير الحج والعمرة من منصبه، وتكليف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد بالقيام بعمل وزير الحج والعمرة بالإضافة إلى عمله وزير دولة وعضو مجلس الوزراء.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الأوامر الملكية شملت أيضاً إنهاء خدمة فضيلة الشيخ إبراهيم بن سليمان بن عبدالله الرشيد رئيس المحكمة الإدارية العليا، وتعيين فضيلة الشيخ علي بن سليمان بن علي السعوي رئيساً للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير، وإعفاء عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه، وتعيين عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الدعيلج رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.

وتضمنت الأوامر تعيين عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري مساعداً لوزير الخارجية للشؤون التنفيذية بمرتبة وزير، وإعفاء محمد بن طويلع بن سعد السلمي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من منصبه، وتعيين ماهر بن عبدالرحمن بن إبراهيم القاسم نائباً لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمرتبة الممتازة. كما تم تعيين عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مساعداً لوزير النقل بالمرتبة الممتازة، وتعيين سمير بن عبدالعزيز بن محمد الطبيب مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

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