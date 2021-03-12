الطيب يشيد بمتانة العلاقات بين الأزهر الشريف والإمارات

المصدر: القاهرة - وام

أكد فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على متانة العلاقات التي تربط بين الأزهر والإمارات.

وشدد فضيلته، خلال استقباله سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الدكتور حمد سعيد الشامسي، على أن التعاون بين الأزهر الشريف ودولة الإمارات أسهم بشكل كبير في مواجهة الفكر المتطرف، ومد جسور الحوار بين الشرق والغرب.

وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية نشر قيم التسامح وتقبل الآخر، وعلى الدور الذي تقوم به دولة الإمارات في سبيل تفعيل الحوار حول التعايش والتآخي بين البشر وسبل تعزيزه عالمياً.

من جانبه، أعرب السفير حمد الشامسي عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، مؤكداً على تقدير دولة الإمارات للأزهر الشريف، وشيخه فضيلة الإمام الأكبر، مشيداً بالدور المحوري الذي يقوم به فضيلته في ترسيخ قيم السلام والأخوة الإنسانية على المستويين الإقليمي والعالمي، بهدف إظهار الصورة الحقيقية للدين الإسلامي، ونشر منهج الأزهر الوسطي المعتدل.

- التعاون بين الأزهر والإمارات أسهم بشكل كبير في مواجهة الفكر المتطرف.

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