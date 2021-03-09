الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة غرب تعز

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

واصلت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة المحلية تقدمها في جبهات غرب محافظة تعز، وتمكنت من السيطرة على مواقع جديدة في مديرية مقبنة، بعد معارك عنيفة خاضتها ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية، وتمكنت القوات من إسقاط مسيرتين تابعتين لميليشيات الحوثي، في جبهة النضود شرق حزم الجوف.

وأكد قائد جبهة مقبنة العقيد حميد الخليدي، لـ«الإمارات اليوم»، تحرير قرية «القشعة»، وقطع خطوط الإمداد الحوثية بين مقبنة باتجاه الدكحة، وأوضح أن التقدم مستمر باتجاه عزلة القحيفة، والكويحة والعارضة، والطريق الرابط بين البرح والكدحة.

وأشار الخليدي، إلى أن التقدم مستمر باتجاه مديرية الوازعية، بعد دحر الميليشيات من جميع مناطق مديرية جبل الحبيشي، لافتاً إلى السعي للالتحام مع القوات المشتركة في شرق المخاء على الساحل الغربي.

وفي الجوف تواصلت المعارك في جبهات شرق مدينة الحزم عاصمة المحافظة، فيما أفشلت قوات الجيش والقبائل هجوماً هو الثاني خلال يومين باتجاه منطقة «النضود» وتمكنت من تدمير خمس آليات حوثية، ولقي العديد من عناصر الميليشيات مصرعهم بينهم قيادي ميداني بارز.

وتمكنت قوات الجيش اليمني من إسقاط مسيرتين تابعتين لميليشيات الحوثي، في جبهة النضود شرق حزم الجوف.

وفي مأرب احتدمت المعارك بين قوات الجيش اليمني والقوات المشتركة من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، في العديد من المواقع بجبهة العلم، وأفشلت القوات محاولة تسلل للميليشيات نحو الطريق الرابط بين الجوف ومأرب.

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