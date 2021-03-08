مصر تدين وتستنكر استمرار ميليشيا الحوثي في ارتكاب عملياتها الإرهابية

المصدر: القاهرة - وام

أعربت مصر وبأشد العبارات عن بالغ إدانتها واستنكارها لاستمرار ميليشيا الحوثي في ارتكاب عملياتها الإرهابية النكراء ضد أراضي المملكة العربية السعودية من خلال الاستهداف المتواصل للمناطق المدنية والمؤسسات الحيوية بما في ذلك مواقع منشآت الطاقة والتي تؤثر على إمداداتها في المملكة والمنطقة بأسرها، وآخرها ما تعرضت له مساء أمس كل من ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو بالمملكة من هجمات بواسطة طائرة مسيرة وصاروخ باليستي، تم اعتراضهما والتصدي لهما بنجاح.

وأكدت مصر مجددا على شديد رفضها واستهجانها لمثل تلك الهجمات الخسيسة التي تتنافى مع القانون الدولي والإنساني، وتعرقل من جهود إحلال السلام باليمن، فضلاً عما تمثله من تقويض لأمن المنطقة واستقرارها.

وشدد بيان لوزارة الخارجية اليوم على وقوف مصر، حكومة وشعبا، مع حكومة وشعب السعودية، وتضامنها مع كل ما تتخذه المملكة من إجراءات لمواجهة تلك الاعتداءات السافرة، والحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

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