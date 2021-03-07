مصادر: ترامب يعود إلى نيويورك اليوم

المصدر: نيويورك - د ب أ

يعود الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى نيويورك اليوم الأحد لأول مرة منذ مغادرته البيت الأبيض، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأميركية.

وقالت مصادر إن ترامب سيعود جواً إلى نيويورك، وسيمكث بها حتى الثلاثاء المقبل، فيما رفض المتحدث باسم ترامب جاسون ميلر الكشف عن الغرض من زيارة ترامب إلى نيويورك.

ولا يزال ترامب يحتفظ بمنزله الفخم في برج ترامب بحي مانهاتن، على الرغم أنه غير مقره الرسمي إلى ولاية فلوريدا عام 2019.

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