مقتل 18 شخصاً في انفجار ألغام من مخلفات الحرب في سورية

المصدر: دمشق - أ ف ب

قتل 18 شخصاً على الأقل الأحد جراء انفجار الغام من مخلفات الحرب في ريف محافظة حماة الشرقي في وسط سورية، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي السوري.

ونقل التلفزيون الرسمي عن مدير مشفى السلمية الوطني قوله إن «18 مواطناً قتلوا وأصيب ثلاثة آخرين جراء انفجار ألغام من مخلفات الحرب بسيارتين في محمية رسم الأحمر في الريف الشرقي لمحافظة حماة».

وتتكرر في هذه المنطقة حوادث انفجار الألغام بالمدنيين خلال موسم الكمأة مع انصراف الكثير من الأهالي إلى جمعها في مناطق صحراوية شاسعة، خضعت لفترة لسيطرة تنظيم «داعش» قبل طرده منها.

ووقّعت الحكومة السورية والأمم المتحدة في يوليو 2018 مذكرة تفاهم لدعم جهود دمشق في إطار نزع الألغام.

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