مواطنون على "تويتر": عبد الله بن زايد "فخر الدبلوماسية الإماراتية"

المصدر: ديما منصور - دبي

أطلق مواطنون وسم #فخر_الدبلوماسية_الإماراتية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مشيرين به إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.

كما أطلق المغردون وسم #كلنا_عبدالله_بن_زايد، مشيرين من خلال الوسمين عن تأييدهم له، وعن فخرهم به كممثل لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخارج.

وبتغريدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة في خدمة قضايا الدولة وتعزيز حضورها الإقليمي والدولي: "ردّ الفعل الشعبي في وسم #كلنا_عبدالله_بن_زايد يعبر عنا جميعا، شهادتي في بو محمد مجروحة، إذ تجمعني به سنوات من صادق الموّدة وعظيم التقدير، ويبقى رأي أقران سموه ومن تعاملت معهم عبر السنوات شهادةً بأننا أمام أحد أكثر وزراء الخارجية عُمقا وفاعلية".

من جهتهم قال مغردون إن عبدلله بن زايد هو فخر لدولة الإمارات وشعبها، وإنه قام بتأسيس علاقات متينة وقوية للدولة في الخارج، شاكرين إياه على مجهوده الدائم، فقال أحدهم: "بك نفخر يا فخر دولة #الامارات.. الدبلوماسية فنـون ومهـارات ولا يستطيع أي أحد ممارستها.. عبدالله بن زايد خرج من مدرسة زايد وحظي بالشهادات والعلم والحكمة .. واليوم نتمتع بفضله بأقوى العلاقات وهذا النجاح العالمي".

وقال آخر: "#كلنا_عبدالله_بن_زايد واجهة الإمارات الذهبية الخارجية أمام دول العالم شكرا سيدي لجهودك في اظهار صورة من الذهب لبلادي الإمارات أمام العالم أجمع دمت لنا".

وعبر مغردون عن حبهم واعتزازهم بسموه، موضحين أنه خير ممثل دبلوماسي لدولة الإمارات، ولا سيما أنه يعبر مختلف دول العالم بجواز سفر بلاده ويضع بصمة في كل مكان يذهب إليه، فقال أحدهم: "#عبد_الله_بن_زايد يفوق رواد الفضاء فيرسم بالرمل والسحاب وبالجليد وعبر كل ربوع المعمورة بصماته بجواز سفر نفتخر به كعرب فهو صقر من صقور زايد".

وقال آخر: "#كلنا_عبدالله_بن_زايد قامة سامية من قامات وطننا،ومدرسة في الدبلوماسية الناجحة.. وجهود مخلصة متتابعة مؤثرة وحضور فاعل من سموه في المحافل الدولية يعكس فيها توجه قيادتناالحكيمة المتزنة تجاه قضايا العالم.. حفظكم الله الشيخ عبد الله بن زايد، وبارك جهودكم في تحقيق الخير للعباد والبلاد."

كما وصف مغردون سموه بـ "سفير الوطن الاول والسياسي المحنك، فقالت إحدى المغردات: "عبدالله بن زايد سفير الوطن الأول.. السياسي المحنك.. صانع السلام وعنوان الحكمة ونبض الامارات".

من جانبهم أكد مغردون على دعمهم الدائم لسموه، لتحقيق المزيد من الانجازات ومتابعة التقدم إلى الأمام، فقال أحدهم: "لا تلتفت للحاقدين والتفت الينا نحن شعبك المخلصين لتنطلق بنا الى الامام والى تحقيق مزيدا من الانجازات".



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news