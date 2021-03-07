عملية عسكري نوعية للتحالف ضد الحوثيين.. «المدنيون بالسعودية خط أحمر»

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية قوية ضد الميليشيات الحوثية في اليمن.

وأوضح التحالف أن العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية الأخرى.

وشدد التحالف على أن «المدنيين والأعيان المدنية في السعودية خط أحمر»، مضيفاً: «سنحاسب القيادات الإرهابية التي تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية».

وأوضح أن العملية النوعية التي أطلقها «تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية» حسب «العربية».

يأتي هذا إثر اعتراض وتدمير 10 طائرات بدون طيار مفخخة جميعها حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة اليوم الأحد.





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