صفقة كمامات تجبر برلمانياً ألمانياً على الانسحاب من منصبه

المصدر: ألمانيا -د ب أ

أعلن برلماني ألماني من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل انسحابه من العمل السياسي على خلفية قضية تتعلق بصفقات ذات صلة بشراء أقنعة وقاية الأنف والفم (كمامات).

وصرح البرلماني نيكولاس لوبل اليوم الأحد بأنه سوف يستقيل من البرلمان الألماني "بوندستاج" في نهاية أغسطس القادم ولن يرشح نفسه بعد ذلك للانتخابات البرلمانية القادمة في سبتمبر القادم.

وفي الوقت ذاته أوضح لوبل أنه سوف ينهي على الفور عضويته في الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي المكون من حزب ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا.

وقال السياسي الألماني: "أنا أتحمل مسؤولية أفعالي واتخذ العواقب السياسية اللازمة"، مؤكدا أنه انتهك متطلبات مناصبه السياسية بأفعاله، وقال: "أود الاعتذار عن ذلك لكل المواطنات والمواطنين بالبلاد".

يذكر أن لوبل أقر أول أمس الجمعة بمشاركته في صفقات تتعلق بأقنعة الوقاية من كورونا، وأن شركته تلقت عمولات بقيمة 250 ألف يورو تقريبا؛ لأنها قامت بدور الوساطة في عقود شراء أقنعة بين مورد في ولاية بادن-فورتمبرج وشركتين خاصتين في مدينتي هايدلبرج ومانهايم.

ورغم أن لوبل أقر سريعا بخطأه، إلا أنه انسحب في البداية فقط من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني "بوندستاج" ، ولكن ذلك لم يكف منتقدوه، حتى داخل الاتحاد المسيحي نفسه، وزادوا من الضغط عليه لاتخاذ إجراءات أخرى أمس السبت.



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