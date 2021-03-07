بريطانيا: إعطاء 22,9 مليون جرعة من لقاحات «كورونا» حتى الآن

المصدر: لندن-د ب أ

كشفت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية، ووكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم، عن إعطاء9ر22 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ348 ألفاً و37 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، سيستغرق الأمر 7 شهور لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم في بريطانيا قبل نحو 11 أسبوعاً.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 23ر4 ملايين حالة، بحسب بيانات جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ.

ووفقاً للبيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بوباء كورونا في بريطانيا إلى 124 ألفاً و654 حالة حتى الآن.

ومضى نحو عام وخمسة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا.

يشار إلى أن الجرعات وعدد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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