السيسي: أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن مصر

المصدر: القاهرة -وام

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساندة بلاده لكافة جهود تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في السودان ، مشددا على أن أمن واستقرار السودان يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي اليوم في الخرطوم، مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضى إن الرئيس السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني عقدا جلسة مباحثات منفردة أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على الأصعدة كافة، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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