بالفيديو: جنازة جماعية في مصر لضحايا حادث طريق الكريمات

المصدر: القاهرة - متابعات

شيع المئات من أهالي قرية بني محمديات بأبنوب بمحافظة أسيوط، جثامين عدد من ضحايا حادث طريق الكريمات والذي أسفر عن مصرع 20 شخصاً.

ووقع الحادث في محافظة الجيزة على مسافة نحو 80 كيلومترا جنوبي القاهرة.

وقال مسؤولان صحيان إن المصابين نقلوا إلى المستشفى للعلاج وإن جثث المتوفين نقلت إلى أكثر من مستشفى في الجيزة ومحافظة بني سويف المجاورة.

وقال مصدر الأمني إن المعاينة المبدئية أشارت إلى انفجار إطار أمامي في الشاحنة مما أدى إلى انقلابها على الحافلة التي كانت تمر بجوارها.

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