السعودية تغلق 10 مساجد بعد ثبوت حالات «كورونا» بين المصلين

المصدر: الرياض - د.ب.أ

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية،اليوم، 10 مساجد، مؤقتا،ً في خمس مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين.

وأعلنت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية في بيان أن «مجموع المساجد التي تم إغلاقها خلال 26 يوماً بلغت 218 مسجداً، فُتح منها 196 بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله».

وأوضحت الوزارة أن «المساجد المغلقة شملت ثلاثة مساجد في منطقة الرياض، ومسجدين في مناطق القصيم والحدود الشمالية والشرقية، بالإضافة إلى مسجد واحد بمحافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير».

وأشارت الوزارة إلى فتح ثمانية مساجد، منها ثلاثة في منطقة الرياض ومسجدان بالمنطقة الشرقية، ومسجد واحد بمناطق، الحدود الشمالية والباحة والجوف وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.



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