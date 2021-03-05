السعودية تغلق 12 مسجداً في 5 مناطق بعد ثبوت إصابات بـ «كورونا»

المصدر: الرياض - د.ب.أ

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، أمس، أنها أغلقت 12 مسجداً في خمس مناطق، بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وقالت الوزارة، إن عدد المساجد التي تم إغلاقها خلال 25 يوماً بلغ 208 مساجد، تم فتح 188 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.

وأوضحت الوزارة أن المساجد المغلقة هي ثلاثة مساجد في منطقة الرياض، وثلاثة في منطقة مكة المكرمة، وثلاثة بالمنطقة الشرقية، ومسجدان بمنطقة حائل، ومسجد بمنطقة عسير. كما أشارت إلى إعادة فتح ستة مساجد، منها ثلاثة بمنطقة الرياض، والأخرى بمناطق عسير والشرقية والحدود الشمالية.

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