تحذير من تسونامي بعد زلزال قبالة نيوزيلندا

المصدر: (رويترز)

ذكر مركز التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادي أنه أصدر تحذيرا من تسونامي بعد وقوع زلزال شدته 7.3 درجة شرق الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا في الساعات الأولى من صباح الجمعة (بالتوقيت المحلي).

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد ذكرت في بادئ الأمر أن شدة الزلزال 7.3 درجة قبل أن تعدله بالخفض إلى 6.9، وقالت إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

وقال مركز التحذير من أمواج المد في المحيط الهادي إن من المحتمل حدوث تسونامي في نطاق 300 كيلومتر من مركز الزلزال.

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