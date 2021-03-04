«الصحة السعودية» تحدد للمرأة المدة الزمنية بين تلقي لقاح «كورونا» والحمل

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكدت وزارة الصحة السعودية، عبر حساب «الصحة 937» في «تويتر»، بأن على المرأة التي تلقت لقاح «كورونا» وترغب بالحمل «الانتظار مدة لا تقل عن 90 يوماً بعد أخذ الجرعة الثانية».

وأوضحت الوزارة أن المرأة الحامل تعد من الفئات الممنوعة من التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأفادت وزارة الصحة السعودية بأن كل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد آمنة، وتحمي من المضاعفات الشديدة والوفاة من «كوفيد-19»، كما أنه لا يوجد ما يثبت تأثير لقاح فيروس كورونا على الإنجاب.

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