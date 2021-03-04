روسيا توفر لقاحات «سبوتنيك-في» لـ50 مليون أوروبي اعتبارا من يونيو

المصدر: موسكو - أ ف ب

أعلنت السلطات الروسية أنها مستعدة لتقديم لقاحات لـ50 مليون أوروبي اعتبارا من يونيو، مع إعلان الوكالة الأوروبية للأدوية الخميس بدء مراجعة اللقاح الروسي «سبوتنيك-في».

وقال رئيس صندوق الثروة القومي الروسي الذي ساهم في تطوير هذا اللقاح كيريل ديميترييف «بعد موافقة وكالة الأدوية الأوروبية، سنكون قادرين على توفير لقاحات لـ50 مليون أوروبي اعتبارا من يونيو 2021».

وقبيل تصريحات ديمترييف أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية بدء مراجعة اللقاح الذي طوره معهد غاماليا الروسي لعلوم الأوبئة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news