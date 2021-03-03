ترامب وزوجته تلقيا لقاح «كورونا» سراً في البيت الأبيض

المصدر: واشنطن ■وكالات

تلقى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والسيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب جرعتهما الأولى من اللقاح المضاد لـ«كوفيد-19» بعيداً عن الأضواء قبل مغادرتهما البيت الأبيض في 20 يناير، حسبما صرح مستشار لترامب أول من أمس.

وتلقى الزوجان الجرعة الثانية أثناء وجودهما في فلوريدا بعد أن ترك ترامب الرئاسة، إلا أن المستشار لم يكشف عما إذا كان ترامب وزوجته تلقيا لقاح فايزر أم لقاح موديرنا، حسبما أفادت صحيفة «نيويورك ديلي نيوز».

وخلافاً للرئيس جو بايدن الذي نقلت شبكات التلفزة الأميركية مباشرة على الهواء تلقيه اللقاح المضاد لكورونا في 21 ديسمبر عندما كان لايزال رئيساً منتخباً، فإنّ ترامب لم يذكر يوماً علانية أنه تلقى اللقاح.

ولم يتضح على الفور سبب إبقاء ترامب وزوجته على التطعيمات سراً لأسابيع عدة، أو سبب عدم ذكر ذلك في كلمته التي أدلى بها أخيراً.

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