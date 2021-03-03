الإمارات تدين استهداف الحوثيين مدينة جازان السعودية

المصدر: عواصم ■وكالات

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين، للاعتداء الإرهابي الذي نفذته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، من خلال مقذوف عسكري، تجاه قرية حدودية بمنطقة جازان في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ونجم عنه عدد من الإصابات بين المدنيين. وجددت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات، لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها، والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات، وأمن السعودية، كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، واعتبرته دليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكانت السعودية أعلنت عن إصابة خمسة مدنيين، جراء سقوط مقذوف عسكري، أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، وكذلك تضرر منزلين ومحل تموينات وثلاث مركبات مدنية، إثر الشظايا المتطايرة.

وفي سياق متصل، صرَّح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء أمس، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية.

وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية، أمس، فرض عقوبات على اثنين من القيادات العسكرية في ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، متهمة إياهما بإطالة أمد الحرب في اليمن ومفاقمة الأزمة الإنسانية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها أدرجت على القائمة السوداء رئيس أركان القوات البحرية الحوثية، المدعو منصور السعدي، وقائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي الحوثية، المدعو أحمد علي أحسن الحمزي.

وقال مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا جاكي في البيان: «تدين الولايات المتحدة تدمير المقاتلين الحوثيين اللذين ورد ذكرهما المواقع المدنية. إن هذين الشخصين يقودان القوات التي تزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن».

- تدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقها الحوثيون تجاه المملكة.

- واشنطن تفرض عقوبات على اثنين من قيادات ميليشيات الحوثي.

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