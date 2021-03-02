واشنطن تفرض عقوبات على اثنين من قيادات ميليشيات الحوثي

المصدر: واشنطن - رويترز

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عقوبات على اثنين من القيادات العسكرية في ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، متهمة إياهما بإطالة أمد الحرب في اليمن وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها أدرجت على القائمة السوداء رئيس أركان القوات البحرية الحوثية، المدعو منصور السعدي، وقائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي الحوثية، المدعو أحمد علي أحسن الحمزي.

وقال مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا جاكي في البيان: "تدين الولايات المتحدة تدمير المقاتلين الحوثيين اللذين ورد ذكرهما اليوم المواقع المدنية. إن هذين الشخصين يقودان القوات التي تزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن".

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