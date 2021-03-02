بالصور.. آثار المقذوف العسكري "الحوثي" في جازان السعودية

المصدر: جازان - متابعات

نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" صوراً لآثار تطاير شظايا المقذوف العسكري الذي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان في المملكة العربية السعودية.

وكان المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، قد أوضح أن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، وبمباشرة جهات الاختصاص للموقع اتضح سقوط المقذوف العسكري في أحد الشوارع العامة، ما نتج عنه إصابة (5) مدنيين، منهم (3) مواطنين سعوديين و(2) من المقيمين من الجنسية اليمنية، بإصابات متوسطة نتيجة تطاير الشظايا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية المناسبة.

أضاف أن الشظايا المتطايرة أدت كذلك إلى تضرر منزلان ومحل تموينات و(3) مركبات مدنية بعدة أضرار مادية، وتمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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