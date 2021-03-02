الولايات المتحدة تدين هجمات الحوثيين على السعودية

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

دانت الولايات المتحدة بشدة هجمات الميليشيات الحوثية على التجمعات السكانية في المملكة العربية السعودية، وقالت في بيان أصدره المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: «لاتزال الولايات المتحدة ملتزمة بشراكتها الطويلة مع المملكة العربية السعودية، ومساعدة المملكة في الدفاع عن أراضيها وهي تواجه هجمات من الجماعات المتحالفة مع إيران».

وتابع البيان: «لا تهدد هذه الهجمات المدنيين الأبرياء فحسب، بل تهدد أيضاً آفاق السلام والاستقرار في اليمن».

وأضاف البيان: «ندعو الحوثيين إلى إنهاء هذه الهجمات الفظيعة والمشاركة بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث والمبعوث الأميركي الخاص لليمن تيم ليندركينج، بهدف إحلال السلام والازدهار والأمن للشعب اليمني».

وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في مؤتمر تعهدات المساعدات الإنسانية الذي أقامته الأمم المتحدة، أمس: «السعوديون وحكومة الجمهورية اليمنية ملتزمون وحريصون على إيجاد حل للصراع. ندعو الحوثيين للاقتداء بهذا الالتزام. الخطوة الأولى الضرورية هي أن يوقف الحوثيون هجومهم على مأرب».

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أعلن في بيان، أول من أمس، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه مدينة الرياض، وعدد ست طائرات بدون طيار «مفخخة» تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية، وكذلك مدينة جازان ومدينة خميس مشيط.

من جانبها، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودية، أن فرق الدفاع المدني تعاملت مساء أول من أمس، مع حادثة سقوط شظايا الصاروخ الباليستي الذي تم إطلاقه باتجاه الرياض من قبل عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية، ونتج عن سقوط إحدى الشظايا أضرار مادية بأحد المنازل دون وقوع إصابات بشرية أو وفيات.

- بلينكن يؤكد التزام السعودية والحكومة اليمنية بإيجاد حل للصراع.

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