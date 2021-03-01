بلينكن يطالب الحوثيين بوقف هجومهم على مأرب

المصدر: واشنطن - وكالات

طالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الميليشيات الحوثية، بوقف هجومها على مدينة مأرب في شمال اليمن.

وقال بلينكن إن السعودية والحكومة اليمنية ملتزمتان وحريصتان على إيجاد حل للصراع في اليمن، داعياً ميليشيات الحوثي إلى الاقتداء بهذا الالتزام.

وتعهد بلينكين بأن تقدم الولايات المتحدة 191 مليون دولار كمساعدات إنسانية خلال مؤتمر للمانحين تنظمه الأمم المتحدة بالتعاون مع السويد وسويسرا وتأمل بأن تجمع خلاله 3,85 مليارات دولار لتجنب مجاعة.

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